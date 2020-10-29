شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تستهل زيارة الاسماعيلية بلقاء المحافظ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استهلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها لمحافظة الاسماعيلية بلقاء السيد اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية في ديوان عام المحافظة.

وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعي سعادتها بزيارة محافظة الاسماعيلية، مشيدة بالتعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة في عدد من المجالات، كما تم بحث عدد من البرامج التي يمكن تنفيذها في المحافظة الفترة المقبلة.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال لقائها مع المحافظ البرامج والانشطة التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، منها برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، وبرنامج فرصة لتوفير فرص عمل، والانشطة والخدمات التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة.



هذا وتشهد زيارة وزيرة التضامن للاسماعيلية افتتاح المركز الطبي التابع للجمعية الشرعية بالقنطرة غرب، ووضع حجر الاساس للمركز الطبي لمؤسسة حكيم بالشيخ زايد في محافظة الاسماعيلية واطلاق مبادرة «شتاء دافيء» ومبادرة «انا واليتيم»، كما تزور دار الرحمة للبنات.