شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. صالون المحور يحتفل بالمولد النبوى بحضور مفتى الديار المصرية وعلى جمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تعرض قناة المحور مساء اليوم احتفالية المولد النبوي والتي أقامها الدكتور حسن راتب فى صالون المحور الثقافى ، بحضور مفتى الديار المصرية فضيلة الدكتور شوقى علام، وفضيلة الدكتور على جمعة مفتى الديار السابق، ونخبة من العلماء والمثقفين والمهتمين بالشأن العام وكوكبة من فرق الإنشاد الديني بصحبة مداح الرسول الشيخ أحمد الكحلاوى وفرقة أبو شعر، مع مراعاة التباعد الاجتماعى واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,030

تعافي 99,174

وفيات 6,234

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. صالون المحور يحتفل بالمولد النبوى بحضور مفتى الديار المصرية وعلى جمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.