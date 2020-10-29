شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: قرار رئيس الوزراء بمد مهلة التصالح فرصة للمتراخين والمتقاعسين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن قرار رئيس مجلس الوزراء، بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء، هي مهلة للمتراخين، الذين تخلفوا عن اتخاذ إجراءات التصالح، مطالبا المواطنين بالتقدم خلال المهلة الأخيرة للتصالح، محذراً بتنفيذ القانون.

وأكد «المحافظ» على تواصل مراكز المعلومات بالمراكز في أداء مهام عملها خلال أيام الأسبوع بما في ذلك الإجازات للتسهيل على المتقدمين .

وأضاف «المحافظ» أن المحافظة، تلقت 90 % من طلبات مخالفات البناء، من خلال مراكز المعلومات في المراكز.

وأشاد المحافظ بالمواطنين الذين التزموا بالمواعيد، وتقدموا للتصالح.