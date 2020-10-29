شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح وحدة حماية الطفل بكفرالشيخ في إعادة طفلة لأسرتها بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال صبري عبدالمنعم، منسق عام لجان حماية الطفولة بكفرالشيخ، إن وحدة حماية الطفل بمحافظة كفرالشيخ نجحت في إعادة طفلة إلى أسرتها.

وتم تسليم الطفلة إلى أهلها بعد هروبها من منزلها بناحية فيصل بمحافظة الجيزة.

وأوضح "عبدالمنعم" أنه تم العثور علي الطفلة بكفرالشيخ وإيداعها دار رعاية الطفل حتي تم تسليمها لوالدها بعد التعرف علي الأسرة.

وقدم "عبدالمنعم" الشكر لأعضاء الجمعية الشريكة بمحافظة الجيزة الشريكة مع خط النجدة جمعية الامام على بالعمرانية، ومحمد محمود عز منسق المجلس القومى بالقاهرة، و المستشار أحمد عبد الفتاح، وكيل نيابة الطفل ووكيل النائب العام على هذا المجهود العظيم ورسم البسمة على وجوة هذه الاسرة وإعادة الطفله لوالديها.