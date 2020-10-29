شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وتغريم 72 سائق لعدم الالتزام بارتداء الكمامة فى الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، استمرار أعمال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق ، والمشكلة بالتعاون مع إدارتي المرور والمواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمواقف سيارات الأجرة ن والوقوف علي مدي إلتزام السائقين والركاب بإرتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم، مشيراً إلى أنه تم ضبط 72 سيارة مخالفة ، ما بين ميكروباص أجرة ، ورحلات ، وتاكسي عداد وسرفيس بمدينة الزقازيق، وتغريم سائقيها لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة الواقية تنفيذاً للقرار الصادر في هذا الشأن.

ومن جانبه أوضح عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، أنه بالإشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف ، تم تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بإرتداء الكمامة الواقية بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق ، أسفرت جهودها عن ضبط 72 سيارة مخالفة ، وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنه 2020 ، بتحصيل غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من السائقين المخالفين.