شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء 14 عملية جراحية وفحص إكلنيكي لـ220 سيدة بالشرقية خلال شهر أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام الفريق الطبي بقسم الجراحة العامة بمستشفي ههيا المركزي، بإجراء ١٤ عملية جراحية لإستئصال أورام بالثدي، لسيدات ترددن على مركز الإحالة بالمستشفي خلال شهر أكتوبر.

وفي سياق متصل قام الفريق الطبي بمستشفي فاقوس النموذجي بتقديم الخدمة الطبية لـ٢٢١ سيدة خلال شهر أكتوبر، حيث تم إجراء فحص إكلينيكي متقدم لـ ١١٦ سيدة، وأشعة سونار لـ ٤١ سيدة، وماموجرام لـ ٦٤ سيدة، وذلك بعد إحالتهم من العيادات الطبية للمبادرة الرئاسية بمختلف أنحاء المحافظة.

وأوضح «مسعود» أن محافظة الشرقية تأتي ضمن محافظات المرحلة الثالثة للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، وتستهدف الفحص الطبي على السيدات بمدن وقري محافظة الشرقية، من عمر ١٨ عام فأكثر مقسمة إلى فئات عمرية مختلفة «من ١٨: ٢٥ عام، ومن ٢٥: ٣٥ عام، وأكثر من ٣٥ عام» ما بين التثقيف والتوعية الصحية وتوقيع الكشف الطبي والفحص، وذلك من خلال فرق طبية مدربة من السيدات «أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات».

وأشار أنه تم تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، وتم التشديد على الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن المعاملة والإستقبال للمترددات على المبادرة الرئاسية، مع تخصيص أماكن الإحالة بمستشفيات ههيا المركزى وفاقوس النموذجي، مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التعامل مع السيدات بالمبادرة، مع إتباع معايير مكافحة العدوي، وإرتداء الواقيات الشخصية، والتأكيد على المترددات بإرتداء الكمامات، حرصاً على صحة وسلامة الفريق الطبي والمترددات بالمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، ومقدماً الشكر لجميع القائمين على هذا العمل بأماكن الفحص والمستشفيات على الجهود المبذولة للحفاظ على صحة المرأة المصرية.