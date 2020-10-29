شكرا لقرائتكم خبر عن ٤٨ طالبًا بـ«هندسة المنصورة» يتنافسون في تصفيات مسابقة «تطوير التعليم الهندسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت كلية الهندسة بجامعة المنصورة، اليوم، عن وصول 48 طالب من أبناء الكلية للمراحل النهائية للمنافسة في تصفيات المسابقة التي أعلنتها الكلية بعنون «رؤى طلابية لتطوير التعليم الهندسى في ظل جائحة كورونا».

وقدم الطلاب رؤى مختلفة في مجال تطوير التعليم الهندسى داخل الجامعة ليواجه المعطيات الجديدة في ظل جائحة كورونا. وأصدرت جامعة المنصورة بيان أكدت فيه أن الدكتور محمد عبدالعظيم عميد الكلية عقد لقاء بالطلاب المشاركين في المسابقة، معربا عن سعادته البالغة بهم وفخره بالمستوى المتميز الذين ظهروا به وتقديره لمقترحاتهم ورؤياهم لتطوير التعليم الهندسى لمواجهة الظروف المستجدة، مؤكدا أنه سيتم الأخذ في الاعتبار جميع الرؤى المقدمة والتعامل معها بالاهتمام الواجب.

وأشار عميد الكلية إلى المهارات المطلوبة لوظائف المستقبل، مؤكدا أن الكلية لن تدخر جهدا في توفير البيئة المحفزة للطلاب لتنمية مهاراتهم الشخصية ليكونوا خير سفراء لكليتهم وجامعتهم.

وكانت كلية الهندسة بجامعة المنصورة أطلقت مسابقة طلابية للتعرف على رؤى طلابها واقتراحاتهم وأفكارهم لتطوير أساليب التعليم الهندسي في ظل جانحة كورونا واستخدام المنصات الالكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة واشرف على المسابقة وتقييم الطلاب المتقدمين الدكتور عابد نصر الأستاذ بالكلية والذى أعرب عن سعادته بالرؤى المقدمة والقابلة للتنفيذ.