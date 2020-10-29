الكنيسة الأسقفية تفتتح فعاليات مشروع «معًا من أجل تنمية مصر» بالإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر والقرن الأفريقي، اليوم الخميس، فعاليات مشروع «معاً من أجل تنمية مصر»، في منطقتي المنشية وستانلى بمحافظة الإسكندرية، بنشاط ترفيهى من خلال رحلة بحرية على مركب بحرى، بمشاركة ٤٠ شاب وفتاة.

وقدم رامز بخيت، المشرف على المشروع، خلفية عن العمل خلال السنوات الماضية في محافظة الإسكندرية، كما تحدث عن أهمية الدمج بين الشباب لمحاصرة الفكر المتطرف والتكاتف معا لأجل تنمية مصر.

وتضمنت الفعاليات عدد من الأنشطة الترفيهية مثل الغناء والألعاب الجماعية، كما تحدث الشباب أيضا عن أهمية الاختلاف وكيفية خلق أرضية مشتركة والتعامل كبشر دون النظر إلى المعتقدات الدينية، كما أكد الشباب على أهمية السوشيال ميديا ومدى تأثيرها على آراء الشباب في المجتمع.

فيما استعرض المشاركون أنشطتهم التي ينظمها بشكل مشترك كمسلمين ومسيحيين من خلال عروض التمثيل والغناء وذلك بالتعاون مع الكنيسة الاسقفية بالمنشية وستانلى ومركز أركان الثقافى من خلال إنتاج أفلام عن التعايش المشترك وذلك ضمن مبادرات مشروع معا من أجل تنمية مصر. وتشمل مبادرة مجتمع المنشية وستانلى مجموعة من المحاضرات عن اكتشاف المواهب والطاقات الابداعية لدى الشباب.

ويقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي ومؤسسة مصر الخير، ومن المقرر أن يشمل المشروع على مجموعة من المبادرات والفعاليات في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا ومدينتي السادات ومنوف بمحافظة المنوفية.

من داخل البحر .. الكنيسة الأسقفية تطلق "معاً من أجل تنمية مصر" بمشاركة 40 شاب وفتاة فى الاسكندرية (صور)

من داخل البحر .. الكنيسة الأسقفية تطلق "معاً من أجل تنمية مصر" بمشاركة 40 شاب وفتاة فى الاسكندرية (صور)

من داخل البحر .. الكنيسة الأسقفية تطلق "معاً من أجل تنمية مصر" بمشاركة 40 شاب وفتاة فى الاسكندرية (صور)

من داخل البحر .. الكنيسة الأسقفية تطلق "معاً من أجل تنمية مصر" بمشاركة 40 شاب وفتاة فى الاسكندرية (صور)

من داخل البحر .. الكنيسة الأسقفية تطلق "معاً من أجل تنمية مصر" بمشاركة 40 شاب وفتاة فى الاسكندرية (صور)

من داخل البحر .. الكنيسة الأسقفية تطلق "معاً من أجل تنمية مصر" بمشاركة 40 شاب وفتاة فى الاسكندرية (صور)

من داخل البحر .. الكنيسة الأسقفية تطلق "معاً من أجل تنمية مصر" بمشاركة 40 شاب وفتاة فى الاسكندرية (صور)

من داخل البحر .. الكنيسة الأسقفية تطلق "معاً من أجل تنمية مصر" بمشاركة 40 شاب وفتاة فى الاسكندرية (صور)