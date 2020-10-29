شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز 6 أكتوبر يرفع حالة التأهب استعدادًا للشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، استعدادات المدينة وجاهزيتها لمواجهة سقوط أمطار وسيول لجنة الأزمات والكوارث وشركات التشغيل والصيانة والإدارات للتأكد من الجاهزية والاستعداد التام لمواجهة سقوط أمطار وسيول محتملة.

كما تابع اصطفاف معدات شبكات المياه والصرف الصحي بمدينة السادس من اكتوبر للتأكد من جاهزيتها.

ووجه الشربيني كافة معدات وسيارات شبكات مياه الشرب والصرف الصحي للاطمئنان على جاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء القادمة، ومراجعة كافة المعدات

( لوادر- حفار كاوتش – حفار كاتينه – طلمبات كسح – طلمبات غاطسة – بدل غطس).

يأتي ذلك في إطار رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بدخول موسم سقوط الأمطار بفصل الشتاء، وطبقا خطة مجابهة الكوارث الطبيعية والسيول، ورفع درجة الاستعداد في جميع المواقع وخاصة «المواقع الساخنة»، والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ.

وأكد رئيس الجهاز على جاهزية جميع محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة بالمدينة، لافتا إلى أن جميع الادارات المعنية بدأت منذ وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي، والبدء في تطهير كافة الشنايش وبالوعات الامطار، وإجراء تجارب عملية في عدد من المناطق المتوقع ان تشهد تجمعات لمياه الامطار، بالإضافة إلى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط، بالإضافة إلى توفير مولدات الكهرباء اللازمة لعمل محطات الصرف الصحى، ومراجعة صيانتها والتأكد من جاهزيتها للعمل، بالإضافة إلى توفير عدد من الطلمبات للدفع بها إلى المناطق الساخنة، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية.

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