شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه الأقصر» تستقبل الدفعة ٩٥ خدمة عامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء محمد يحيى كمال، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، بالدفعة ٩٥ لمكلفات الخدمة العامة الجدد، بحضور الأستاذ محمد حسين بغدادي وكيل مديرية التضامن، والأستاذ أشرف فرويز متياس مدير عام إدارة الخدمة العامة بالمحافظة، وذلك ضمن البرتوكول المبرم بين الشركة ومديرية التضامن بهدف سد احتياجات الشركة من العمالة في عدد من الإدارات وتحقيق الاستفادة القصوى لمكلفى الخدمة العامة من الممارسة الفعلية في مجال العمل وفق التخصصات والمؤهلات المطلوبة.

ووجه رئيس الشركة بضرورة عمل المكلفات كل وفق تخصصه والعمل على نشر التوعية بين المواطنين بأهمية الحفاظ على مياه الشرب وعدم إهدارها. وأكدت الدكتوره أمانى مدنى، مدير عام العلاقات العامة والتوعية ومسؤول الخدمة بالشركة، على بدء عملية التدريب الفعلى لهم والعمل على توزيع الأدوار بقطاعات الشركة.

وحضر اللقاء، اللواء أشرف الفاو نائب رئيس مجلس إدارة شركة المياه، والأستاذ إبراهيم إدريس رئيس القطاع التجاري بالشركة.