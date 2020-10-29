شكرا لقرائتكم خبر عن تشجيعًا للمواطنين.. محافظ القاهرة يقرر تخفيض قيمة سعر المتر في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استمرارًا للجهود التي تبذلها الدولة للتخفيف عن المواطنين وتشجيعًا لهم على تقنين أوضاعهم والاستفادة من قانون التصالح، أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم ٥٤١٦ لسنة ٢٠٢٠، بتخفيض قيمة سعر المتر في مخالفات البناء في بعض أحياء العاصمة بالنسبة لبعض الفئات خاصة في الأحياء متوسطة الدخل مراعاة للبعد الإجتماعي، مع بقاء كل الأسعار الأخرى تيسيرًا على المواطنين المتقدمين للتصالح مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة. وأوضح محافظ القاهرة أنه سيتم حساب فارق خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية. قرار رقم ٥٤١٦ لسنة ٢٠٢٠ بتخفيض قيمة سعر المتر في مخالفات البناء فى بعض أحياء العاصمة قرار رقم ٥٤١٦ لسنة ٢٠٢٠ بتخفيض قيمة سعر المتر في مخالفات البناء فى بعض أحياء العاصمة قرار رقم ٥٤١٦ لسنة ٢٠٢٠ بتخفيض قيمة سعر المتر في مخالفات البناء فى بعض أحياء العاصمة قرار رقم ٥٤١٦ لسنة ٢٠٢٠ بتخفيض قيمة سعر المتر في مخالفات البناء فى بعض أحياء العاصمة قرار رقم ٥٤١٦ لسنة ٢٠٢٠ بتخفيض قيمة سعر المتر في مخالفات البناء فى بعض أحياء العاصمة الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,030

تعافي 99,174

وفيات 6,234

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشجيعًا للمواطنين.. محافظ القاهرة يقرر تخفيض قيمة سعر المتر في مخالفات البناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.