شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا بلاعة صرف عرب جهينة بالقليوبية لـ3 أشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مستشفى الشاملة المركزى بشبين القناطر وفاة "صبرى م"، ليرتفع بذلك إجمالى وفيات بلاعة الصرف الصحى بقرية عرب جهينة بشبين القناطر، إلى 3 وفيات، نتيجة التعرض للاختناق داخل بلاعة للصرف الصحى أثناء تسليكها.

وشهدت منطقة عرب جهينه دائرة مركز شبين القناطر واقعة اختناق فى بيارة للصرف الصحى، حيث لقى 3 أشخاص مصرعهم اختناقا فى البيارة أثناء قيامهم بتسليكها، وهرعت قوات الإنقاذ إلى مكان الواقعة، وتم انتشالهم جميعا وتم نقلههم إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد تلقى بلاغا بغرق 3 أشخاص فى بلاغة للصرف الصحى، فى عرب جهينة دائرة مركز شبين القناطر.

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انتقل اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات أنه أثناء قيام أحد المتوفيين بتسليك بلاعة صرف صحى فى الشارع سقط بها، وبسبب الرائحة حدث له اختناق، فحاول الثانى انقاذه فسقط معه، ونزل الثالث لإنقاذهما فغرق معهم مختنقين بالرائحة.

وتم استدعاء قوات الانقاذ وإخطار شرطة المياه والصرف والصحى وتم النزول وانتشالهم جميعا وهم " سيد ا" 57 سنة موظف بالسكه الحديد، و"حسام م" 58 سنة موظف بالأوقاف، و" صبرى م" 35 سنة، وتم نقل الجثث إلى مستشفى شبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.