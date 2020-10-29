شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن توجه بتسليم شاب كرسى متحرك وتوفير فرصة عمل له بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بتسليم الشاب عمرو جمعة، الذى تعرض لحادث قطار عام 2008 وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورته، كرسى متحرك كهرباء فى مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية.

كما وجهت وزيرة التضامن بتوفير فرصة عمل مناسبة لظروف إعاقة الشاب عمرو داخل المحافظة ،وقام بتسليم الكرسي المتحرك الكهرباء طارق جمال وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية.

وكان عمرو جمعة، الذي تداول رواد التواصل الاجتماعي صورته في أحد محطات القطار بالإسكندرية، قد تعرض لحادث قطار نتج عنه بتر في ساقيه وأحد الساعدين.

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وفور تداول صورته على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، قام فريق التدخل السريع بلجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء بالتواصل معه لاستيفاء كافة البيانات والتقارير الطبية الخاصة بحالته، وكذلك التواصل والتنسيق مع الدكتور هشام السلمي، استشاري الروماتيزم والتأهيل، والذي أوصى بضرورة توجه الحالة إلى مستشفى القوات المسلحة للعلاج الطبيعي والتأهيل والروماتيزم بالعجوزة؛ للعرض على اللجنة الطبية لتقييم حالته الصحية، تمهيداً لتركيب الأطراف الصناعية وفقا لما أقرته اللجنة الطبية.