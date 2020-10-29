شكرا لقرائتكم خبر عن 35 وصفاً لشكل الرسول صلى الله عليه وسلم فى ذكرى ميلاده.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إن يوم ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم لهو من عظيم الأيام وله فضل كبير يستقبله المسلمون في سائر المعمورة بشوق ليقيموا الاحتفالات بالذكر وقراءة القرآن تعظيما لذلك اليوم الذى شهد مولد خير الأنام وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، ونستعرض بعضاً من صفاته التي وردت في السنة وتحديداً ما جاء عن الحسن بن على رضى الله عنهما فكان من صفاته صلى الله عليه وسلم: 1- فخما مفخما 2- يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر 3- أطول من المربوع (بين الطول والقصر) 4- وأقصر من المشذب (البائن الطول فى نحافة) 5-عظيم الهامة 6- رجل الشعر ( ليس بسبط ولا جعد) 7- إن انفرقت عقيقته فرق ( شعر الرأس) وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه، إذا هو وفره 8- أزهر اللون 9- واسع الجبين 10- أزج الحواجب ( المقوس الطويل الوافر الشعر) 11- سوابغ من غير قرن ( اتصال شعر الحاجبين) بينهما عرق يدره الغضب 12- أقنى العرنين ( احديداب فى الأنف) 13- له نور يعلوه 14- يحسبه من لم يتأمله أشم 15- كث اللحية 16- سهل الخدين Advertisements 17- أدعج (شديد سواد الحدقة) 18- ضليع الفم 19- أشنب ( رونق الأسنان وحسنها) 20- مفلج الأسنان (فرق بين الثنايا) 21- دقيق المسربة ( خط الشعر الذى بين الصدر والسرة) 22- معتدل الخلق 23- بادنا متماسكا سواء البطن والصدر ( ذر اللحم الذى يمسك بعضه بعضا) 24- عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين 25- ضخم الكراديس ( رؤوس العظام) 26- أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك 27- أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة 28- شتن الكفين والقدمين ( غلظيهما) 30- سائل الأطراف ( طويل الأصابع) 31- خمصان الأخمصين (أخمص القدمين) 32- مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال تقلعا ( رفع الرجل بقوة) 33- يخطو تكفيا ويمشي هونا (الوقار) ذريع المشية ( الواسع الخطو) إذا مشى كأنما ينحط من صبب ( العلو) 34- إذا التفت التفت جميعا خافض الطرف 35- نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء

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