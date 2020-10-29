شكرا لقرائتكم خبر عن "النبى صلوا عليه".. مديح للنبى فى ذكرى مولده للمبتهل محمد عبد الرؤوف السوهاجى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم المبتهل الشاب محمد عبد الرؤوف السوهاجى، مديحا للنبى صلى الله عليه وسلم ، عبر الخليج 365 بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، التى تحل اليوم الخميس 29 أكتوبر، 12 ربيع الأول.

وجاء فى المديح النبوى الذى أنشده الشيخ محمد عبدالرؤوف السوهاجى:

النبى صلوا عليه .. صلوات الله عليه

وينال البركات كل من صلى علي

النبى يا من حضر .. النبى خير البشر

النبى يا من حضر .. النبى خير البشر

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من له انشق القمر .. والجمل سلم عليه

البنى صلوا عليه .. صلوات الله عليه

وينال البركات كل من صلى عليه

النبى يا حاضرين اعلموا علم اليقين

أن رب العالمين فرض الصلاة عليه

النبى صلوا عليه صلوات الله عليه

وينال البركات كل من صلى عليه

والشيخ محمد عبد الرؤوف من مواليد محافظة سوهاج، حفظ القرآن الكريم على يد والده، حيث يروى في حوار سابق لـ "الخليج 365:" أتممت حفظ القرآن الكريم على يد والدى رحمه الله، وأنا فى المرحلة الإعدادية، وكان يشجعنى ويصحبنى وأخوتى معه فى الحفلات التى يقرأ فيها القرآن الكريم وكان ينصحنا بحفظ القرآن الكريم وتجويده، وحصلت على ليسانس أصول الدين والدعوة الإسلامية من جامعة الأزهر الشريف عام 2012 وشهادة عالية القراءات بمعهد قراءات سوهاج 2008، وبالنسبة للابتهالات، كانت بدايتى معها حينما سمعت فضيلة الشيخ عبد التواب البساتينى وهو من كبار المبتهلين وكنت أحفظ معظم أعماله، وأرددها بصوتى".

وتحل اليوم الخميس 29 أكتوبر ، 12 ربيع الأول ذكرى المولد النبوى الشريف، وذلك بعد أن استطلعَت دار الإفتاء المصريةُ هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام 1442هجريًّا بعد غروب شمس يوم الجمعة التاسعِ والعشرين من شهر صفر الموافق 16 أكتوبر لعام 2020 ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتِ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعامِ 1442هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكى أيضًا، وأعلنت أن يومَ السبت 17 أكتوبر لعام 2020ميلاديًّا هو المتمم لشهر صفر لعام 1442 هجريا، وأن الأحد الموافق 18 أكتوبر هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1441هجريًّا.