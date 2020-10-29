شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تحذر من أمطار يومى السبت والأحد على سواحل البحر الأحمر وسيناء وخليج السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير النماذج الأولية لمركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، من سقوط أمطار يومى السبت والأحد على سواحل البحر الأحمر وسيناء وخليج السويس.

وشدد المركز فى تحذير له أنه واتخاذ الاجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التى قد تنتج عن هذه الأمطار خاصة فى المناطق ذات الطبيعة الجبلية، وسيتم تحديث التنبؤ خلال الساعات القادمة.

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وشكلت وزارة الرى غرف طوارىء فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الامطار قبل حدوثها ب 72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة الى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، و التعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والاجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على ادارة أزمات السيول.

وقالت وزارة الرى إن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الامطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشأت أو المناطق التى تحميها.