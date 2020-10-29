شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تؤكد تطبيق تخفيض سعر التصالح على من تقدموا مسبقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت محافظة القاهرة، أن قرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتخفيض قيمة أسعار التصالح على مخالفات البناء في بعض المناطق، سيتم تطبيقه على من تقدموا أيضا بأوراق التصالح ودفعوا جدية التصالح، حيث سيتم مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.

وأضافت محافظة القاهرة أنه سيتم حساب فارق خفض قيمة المخالفات فى التسوية الختامية، وذلك مرعاه للبعد الاجتماعى للمواطنين وتطبيق المساواة مع الجميع، تيسيرا على المواطنين المتقدمين للتصالح، وتشجيعاً لهم على تقنين أوضاعهم والاستفادة من قانون التصالح.

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وأصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم القرار رقم 5416 لسنة 2020 بتخفيض قيمة سعر المتر فى مخالفات البناء فى بعض أحياء العاصمة بالنسبة لبعض الفئات خاصة فى الأحياء متوسطة الدخل مراعاة للبعد الإجتماعى مع بقاء كافة الأسعار الأخرى تيسيرا على المواطنين المتقدمين للتصالح مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.

وأوضح محافظ القاهرة أنه سيتم حساب فارق خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية، وذلك استمرارًا للجهود التى تبذلها الدولة للتخفيف عن المواطنين وتشجيعًا لهم على تقنين أوضاعهم والاستفادة من قانون التصالح.

وكان أعلن مجلس الوزراء الموافقة على مد فترة التقدم بطلبات التصالح ودفع مبلغ جدية التصالح، لشهر آخر حتى آخر نوفمبر، في استجابة جديدة من جانب الدولة لمطالب المواطنين، كي يتمكن الراغبون في تقنين أوضاعهم من التقدم للتصالح، واستيفاء الاجراءات المطلوبة لهذا الإجراء الهام، ولفت مدبولى إلى أن ما يزيد على 2.1 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء تم تقديمها حتى اليوم، بما يعكس حرصاً من جانب المواطنين على تقنين أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي يرتبها التصالح.