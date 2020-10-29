شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يبحث مع وزير الصناعة والتجارة الروسى العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى‬⁩ اليوم الخميس، مع وزير الصناعة والتجارة الروسي ⁧‫دنيس مانتوروف‬⁩ في ⁧‫موسكو‬⁩ العلاقات الثنائية بين الدولتيّن وعلى رأسها المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. أعلن ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ويقوم شكري حاليا بزيارة إلى العاصمة الروسية موسكو حيث يجري لقاءات مع عدد من المسئولين.



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