شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 61 طن لحوم صكوك أضاحى على الأسر الأكثر احتياجا بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستهداف القرى الأكثر احتياجا وقرى مبادرة "حياة كريمة" بنطاق المحافظة ضمن خطة مديرية الأوقاف لتوزيع لحوم صكوك الأضاحى بالقرى الأكثر احتياجا، حيث أشار المحافظ أنه تم توزيع 3 ألاف كيلو لحوم صكوك أضاحى أمس على الأهالى بمركز ومدينة أطفيح وبذلك يصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم صكوك أضاحى 61 طن على مدار شهرين على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الجيزة. .

ولفت المحافظ إلى أنه بالتنسيق مع مديرية الاوقاف بالمحافظة جارى استكمال توزيع اللحوم مؤكداً على أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية، ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، مشيداً بكافة الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا والعمل على تلبية احتياجاتهم ووجه الشكر لكل من أسهم بجهد أو مال فى هذا المشروع التكافلى .

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ومن جانبه أشار الدكتور السيد مسعد مدير مديرية الاوقاف أنه تم مراعاه كل الضوابط الشرعية فى الذبح فى وقته الشرعى تحت إشراف فريق من أئمة وقيادات الوزارة مع الأطباء البيطريين والمختصين من وزارة التموين كما تمت عملية التشفية والتبريد والتجميد والنقل بمعرفة وزارة التموين وإشراف وزارة الأوقاف .

لافتاً إلى أنه يأتى ذلك انطلاقا من الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف وجهدها البنَّاء في تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري من الأسر الأولى بالرعاية وممن هم أكثر احتياجا.