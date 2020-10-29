شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف أسباب الإصابة بالسكتة الدماغية: تنتج عن منع وصول الدم للمخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم العالم باليوم العالمي للسكتة الدماغية، حيث تؤكد وزارة الصحة والسكان، أن المرض يحدث عندما تتسبب جلطة فى انسداد أحد شرايين المخ، مما يؤدى إلى منع أو قلة إمداد الدم إلى المخ.

وقالت وزارة الصحة والسكان: تحدث السكتة الدماغية عندما يوجد أيضا نزيف فى المخ بسبب انفجار أحد الأوعية الدموية فى المخ.

وكانت منظمة الصحة العالمية، حذرت من خطورة السجائر الإلكترونية، مؤكدة أنها ترفع ضغط الدم مما يؤدى إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

ونشر الحساب الرسمى لمكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمى لشرق المتوسط، عبر تويتر، فيديوجراف يكشف خطورة السجائر الإلكترونية، صحبها بتعليق: "السجائر الإلكترونية ترفع ضغط الدم، مما يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية"، مضيفة: "أقلع عن تدخين السجائر الإلكترونية وتجنب الإصابة بنوبة قلبية".