شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تنتهى من تدريب 60 من العاملين فى المحليات على إدارة الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مركز التنمية المحلية، بسقارة اليوم الخميس، بتخريج المتدربين الذين اجتازوا الدورتين التدريبتين الخاصتين بتنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والاحياء ونوابهم ومساعديهم في مجال إدارة الأزمات وإدارة الفعاليات، وتنمية مهارات مديري المراكز التكنولوجية والمكاتب الخلفية بها في مجال التخطيط وتحديد الأهداف وإعطاء وتلقي ردود الفعل.

وقالت وزارة التنمية المحلية فى بيان اليوم، إن ذلك يأتي فى إطار توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية برفع المهارات الادارية والفنية للعاملين فى المحليات، لافتة إلى أن الدورات التى تخرج المتدربين منها اليوم استفاد منهما 60 متدرباً من جميع المحافظات .

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم الخميس بتخريج 105 متدربين حصلوا على 4 دورات تدريبية فى تنمية المهارات الإدارية والقيادية لقيادات العمل التنفيذية النسائية واستخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين والمديرين فى وحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين واسترداد أراضي الدولة والتخطيط العمرانى وتنمية مهارات المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية في مجال حل المشاكل واتخاذ القرارات والحزم وفن إبداء الملاحظات ولغة انجليزية مستوى ثالث.

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وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد أن خطة تدريب مركز التنمية المحلية بسقارة لهذا العام تتضمن دورات متخصصة للمديرين والعاملين في صندوق التنمية المحلية بالمحافظات للإرتقاء بمهاراتهم في مجال تلقي طلبات الإقراض ورفع كفاءتهم فى تيسير التعامل مع المواطنين وتسهيل الاجراءات اللازمة للحصول على القرض لافتاً الى أن الصندوق أحد اذرع الوزارة التى تساعد فى دعم التنمية الاقتصادية في المحليات والقرى بمنح قروض ميسرة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد علي موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسرة الريفية والحد من مشكلة البطالة.