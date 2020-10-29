شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق تبدأ اختبارات اختيار 227 مهندسا لشغل وظائف شاغرة بمشروعات المترو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الهيئة القومية للأنفاق اختباراتها لاختيار 227 مهندسا ضمن وظائف المهندسين الشاغرة، حيث تشرف لجنة برئاسة اللواء عصام والى، رئيس الهيئة على الاختبارات التى تعقد للمتقدمين بمقر الهيئة فى رمسيس.
وكانت الهيئة القومية للأنفاق أعلنت وظائف شاغرة لـ227 وظيفة مهندس في عددٍ من التخصصات المتنوع، بينها مهندسي إشارات واتصالات ومهندسي ميكانيكا ومهندسي كهرباء ومهندسي تصميم وإنشاء مدني ومهندسي تنفيذ ومهندسي طرق ومهندسي عمارة وأخصائيي حصر ومستخلصات، وكان أخر فترة لتلقى طلبات المتقدمين 10 أكتوبر الجارى.
وأعلنت كانت الهيئة القومية للانفاق عن حاجتها للتعاقد على 277 وظيفة هندسية بمختلف التخصصات بحد اقصى للسن 28 سنة وتقدير جيد جدا وأشارت إلى أنه للاطلاع على كافة الشروط يرجى الدخول على موقع الهيئة الالكترونى.
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