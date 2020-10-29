شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تقدم خدمات لتدريب ذوى الاحتياجات الخاصة وتهيئتهم لسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت نيفين القباج، اليوم الخميس مركز رعاية وتأهيل حالات الشلل الدماغى بعد تطويره، ومركز العلاج الطبيعي في مجمع خدمات الإعاقة الشامل بعين شمس، الذى جرى تطويره بالشراكة مع المؤسسة القومية لتنمية المجتمع.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء عبد الحكيم حمودة، نائب رئيس مجلس الامناء والمدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتنمية المجتمع مجمع خدمات الإعاقة الشامل الذي يشمل مؤسسة التثقيف الفكرى والتى تسع 100 طفل، بالإضافة إلى مركز رعاية وتأهيل حالات اضطراب طيف التوحد بسعة 50 فردا، ومركز رعاية وتأهيل حالات الشلل الدماغى الذى يسع 50 فردًا ، والحضانة الدامجة التي تستوعب 30 طفلًا ، ومركز العلاج الطبيعى الذى يسع 40 شخصًا، ومركز القياس السمعي والبصري والذهني تحت التجهيز.

وشهدت الوزيرة احتفالية المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بذكرى انتصار أكتوبر العظيم، كما قام اللواء عبد الحكيم حمودة بتكريم وزيرة التضامن الاجتماعي بإهدائها كتاب الله "القرآن الكريم" تقديرا لمجهوداتها فى رعاية الأولى بالرعاية.

وأكدت / نيفين القباج أن هدف وزارة التضامن الاجتماعي تحقيق الغاية النبيلة المتمثلة في الحماية والرعاية والتنمية والتمكين وهي الغاية التي تؤكد عليها القيادة السياسية دائما، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تولي أهمية كبيرة بالأشخاص الاولى بالرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، وتستهدف توفير تكافؤ الفرص لهذه الفئات وتعظيم قدراتها وعدم حرمانها من تحقيق المصلحة الفضلى لها وتعظيم فرص تأهيلها لسوق العمل.

واوضحت أن الوزارة طبقت حزمة من الإجراءات التي تستهدف "الاستثمار في البشر" وهو الهدف الأسمى الذي تستهدفه القيادة السياسية، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أهمية كبيرة لتطوير مؤسسات الرعاية سواء من ناحية البنية التحتية والتطوير المؤسسي أو تحسين نظم المراقبة والمتابعة، لذا كان دورنا وهدفنا هو الاهتمام الشامل بهذه الفئات نفسيا وصحياً وتعليميا لتمكينهم من تعزيز قدراتهم ودمجهم ومشاركتهم في الحياة العامة.

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وأشارت إلى أن أحقية هذه الفئة في الحصول على كافة الخدمات والرعاية هو حق أصيل من حقوق الانسان وهو ما تسعى الوزارة لتحقيقه من خلال إتاحة هذه الخدمات لهم وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، مما يؤدي إلى سهولة دمجهم وتواصلهم مع المجتمع.

وأضافت / نيفين القباج أن هذا المجمع يأتي في إطار مجموعة الإجراءات والخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لرعاية وتأهيل حالات اضطراب طيف التوحد من خلال مركز التوحد بأحدث الأساليب وبدون مقابل للأسر الأولى بالرعاية ، كما يستهدف المجمع تمكين حالات الشلل الدماغي من تلقي رعاية صحية ونفسية مميزة بأحدث الوسائل وبدون مقابل أيضا، كما يقدم المجمع خدماته لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة على أنواع مختلفة من المهن طبقا لنوع الإعاقة ومعدلات الذكاء وتهيئته لسوق العمل.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة تسعى لتمكين الأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية من الاندماج في المجتمع مع أقرانهم من غير المعاقين من خلال مشروع الحضانة الدامجة، كما تستهدف تمكين الشباب من الحصول على فرص عمل تتفق مع مؤهلاتهم وخبراتهم من خلال المشروعات المختلفة عن طريق التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر للأسر المنتجة والعمل على تسويق منتجاتهم وتدريبهم لإكسابهم مهارات حرفية وتمكينهم من الخروج من دائرة الفقر.