شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: نصرة الرسول الحبيب بالعلم والحضارة لا الشعارات الرنانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، المسلمين بذكرى مولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، الذى جاء مبعوثًا بالرحمة والمحبة والإنسانية والتسامح للعالمين.

وكتب الدكتور محمد الخشت، على صفحته الشخصية على فيس بوك، أدعو الله بأن يبصر العالم بالفرق بين الإسلام والمسلمين، كما دعوا الله يجدد أمر المسلمين حتى يكونوا جديرين بالإسلام، وأن يجعلهم من قوى المحبة والإبداع، لا الكراهية والجمود، ومن قوى التعارف لا الانفصال، وقوى التواصل لا الانعزال، وقوى الانفتاح لا الانغلاق.

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وتضمن دعاء الدكتور محمد الخشت 10 رسائل، حيث دعا الله لمساعدة المسلمين على تحقيق السلم والسلام وحفظ الحياة ونمائها وتحقيق الود والمحبة، وتضرع الى الله بتحقيق القوة للمسلمين واستخدامها للدفاع عن الحياة وأن تكون هذه القوة من أجل التقدم والحرية والنماء، وأن يتسموا بأدب الرسول صلى الله عليه وسلم ، ونصرهم لدينه علما وعطاء وحضارة وتقدما، لا كلمات جوفاء ولا شعارات رنانة، ونصرتهم للنبي أدبا وإتقانا ونبلا واجتهادًا.