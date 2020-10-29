شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من معهد بحوث الصحراء والفاو يتابع المشروعات الزراعية بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، متابعة تنفيذ مشروع التنمية المستدامة للأنظمة الزراعية البيئية لواحة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد الذى ينفذه مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، تحت رعاية القصيروزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وزار الدكتور عبد الله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء مدينة الخارجة يرافقه الدكتور نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الفاو بجمهورية مصر العربية والدكتور محمد يعقوب نائب ممثل المنظمة.

بدأت الزيارة بلقاء اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد حيث تناول جهود الدولة فى تنمية المحافظة وخاصة المتعلقة بالتنمية الزراعية، والذى أشاد بالتعاون مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للنهوض بالتنمية الزراعية فى المحافظة والإسراع فى تنفيذ منظومة تحديث الرى.

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كما استعرض القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء، أهم الأنشطة التى سوف يقوم بها المشروع من أجل النهوض بقطاع الزراعة فى المحافظة من خلال استخدام الممارسات الزراعية المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع الحيوى الزراعى، كما قام الوفد بزيارة جامعة الوادى الجديد ولقاء الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة، وقد تم بحث أوجه التعاون بين مركز بحوث الصحراء والجامعة وكذلك دور جامعة الوادى الجديد فى دعم الأنشطة التى ينفذها المشروع . وفى نهاية الزيارة قام الوفد بزيارة إلى بعض المواقع المختارة لتنفيذ أنشطة الفاو بالمحافظة.

كان الدكتورعبدالله زغلول القائم باعمال رئيس مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة ، أكد أن جهود وزارة الزراعة من خلال مركز بحوث الصحراء تهدف إلى تضييق الفجوة المائية وزيادة المخزون المائي من مياه الأمطار وكذا تنمية مناطق السقوط المطري وتخفيف حدة الفقر وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات البدوية بمطروح ونشر التقنيات الحديثة للاستغلال الامثل للموارد الطبيعية المتاحة بهذه المجتمعات و العمل على توفير مصدر ري مستدام ليشكل استمرارية في ري المزروعات واستصلاح واستزراع الوديان في فترات الجدب ونقص معدلات سقوط الأمطار و تحسين حالة المراعي الطبيعية والثروة الحيوانية والإنتاج النباتي و تشجيع المجتمعات المحلية للمحافظة على الموارد الطبيعية من التدهور وحماية البيئة ومكافحة التصحر.