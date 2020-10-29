شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات تبدأ صرف معاشات نوفمبر بقيمة 18 مليار جنيه الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أنه اعتبارا من يوم الأحد الأول من نوفمبر سيتم البدء فى صرف معاشات شهر نوفمبر لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد بتكلفة إجمالية تقدر بـ18 مليارجنيه.

وأشار رئيس هيئة التامين الاجتماعى إلى أنه استمراراً لتنفيذ خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم و مواجهة تحدى فيروس كورونا سيتم تقسم صرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة و البريد والبالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح أسوة بما تم بالأشهر السابقة، مؤكدا أن خطة الصرف تشمل الصرف للشريحة الأولي و البالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الأحد و الإثنين الموافق الأول والثاني من الشهر و الصرف للشريحة الثانية و البالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومى الثلاثاء والأربعاء الموافق الثالث و الرابع من نوفمبر أما الشريحة الثالثة و البالغ عددهم 1.7مليون قائم بالصرف إعتبارا من يومى الخميس الموافق الخامس من نوفمبر مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات و المستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة علي مستوي الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة إعتباراً من اليوم الأول من نوفمبر.

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وأكد عوض على أنه فى إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالى وتيسيراً على أصحاب المعاشات تم توفير مندوبى البنوك المصريه بالتواجد داخل منافذ صرف الهيئة بحيث يُمكن لصاحب المعاش و المستفيد الحصول علي كارت ميزه أثناء قيامه بعملية الصرف على أن يتم تنشيطها والصرف من خلالها إعتباراً من الشهر التالى و تتيح تلك البطاقات لمستخدمها القيام بعملية الشراء وسداد كافة المستحقات الحكومية وأيضاً كافة الخدمات المصرفية التى يقوم البنك بإنتاجها مثل عمليات الإقراض.