شكرا لقرائتكم خبر عن سر الاحتفال باليوم العالمى للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "اليوم العالمى للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف" يحتفل العالم اليوم الخميس 29 أكتوبر، وخاصة الدول العربية، بـ التى كانت وما زالت تحصد أرواح الآلاف من النساء فى كل مكان تحت مسمى الشرف.

واليكم سبب تسميته بهذا الاسم:-

- قبل 10 سنوات تم إطلاق "اليوم العالمى للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف"، ويهدف إلى دعم النساء والفتيات المتضررات من "جرائم الشرف" بكل أشكالها.

Advertisements

- جاءت فكرة اليوم العالمى للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف فى عام 2009 ، بعد أن ثارت نساء سوريا ضد حكم قضائى أشبه ببراءة شاب قتل شقيقته بزعم الدفاع عن "الشرف".

- ندد وقتها مرصد نساء سوريا بالحكم، وثارت النساء السوريات واعتبرن يوم الحكم فى القضية يومًا للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف.

-جرائم الشرف هى جريمة قتل يرتكبها غالبًا أحد الأعضاء الذكور فى الأسرة ضد أنثى أو أكثر في ذات الأسرة، بسبب شكوك حول ارتكاب هذه الأنثى فعلا مخلاً بالأخلاق بنظر الجانى، ويبرر مرتكبو مثل هذه الجرائم جريمتهم بزعم "الحفاظ على شرف العائلة".