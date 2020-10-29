شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنظم المؤتمر السنوى الثانى لدول حوض البحر الأبيض المتوسط للمناظير الدقيقة لجراحات المسالك البولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم الأكاديمية الطبية للقوات المسلحة المؤتمر السنوى الثانى لدول حوض البحر الأبيض المتوسط للمناظير الدقيقة لجراحات المسالك البولية فى الفترة من 28-30 أكتوبر بالإسكندرية .

ونظراً للظروف الراهنة والخاصة بجائحة كورونا واتباعاً لوسائل الوقاية بما يتفق مع القوانين المنظمة لذلك سوف يعقد المؤتمر بطريقة الهجين وذلك لمشاركة نخبة من أبرز الخبراء الأجانب والعرب والمصريين حيث سيتم بث المؤتمر من خلال الموقع الإلكترونى للمؤتمر ويتزامن ذلك مع عرض فعاليات المؤتمر من خلال شاشات فى مكتبة الإسكندرية .

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وتشمل فعاليات المؤتمر نقل حى ومباشر لعدد (14) عملية ، كما يتضمن المؤتمر عقد (8) دورات تدريبية لأطباء المسالك للتدريب على أحدث التقنيات لمناظير المسالك البولية ودورة تدريبية للتمريض .

كما يشمل المؤتمر إلقاء محاضرات ونقاشات علمية عن آخر الأبحاث والتوصيات الطبية فى مجال مناظير المسالك البولية.