شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء المصرية تستقبل وفداً أوكرانياً للتعرف على أنشطتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد القوصى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، والدكتور محمد عراقى، نائب الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، السفير ايهور يوفكفا نائب رئيس مكتب الرئاسة للعلاقات الدولية وسفير أوكرانيا بالقاهرة ورئيس الوفد الأوكرانى، ايفهيني يينين نائب وزير الخارجيه، و تاراس كاتشكا نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة والزراعة الممثل التجارى لأوكرانيا.

وزار الوفد مبنى تجميع واختبار الأقمار الصناعية، حيث عرض الدكتور محمد القوصى شرح الاقسام المختلفة بالمبنى وما تم انجازه من أعمال وزيارة المعامل الأخرى ( معمل الحمولة الفضائية _ معمل النموذج الهندسي _ الغرفة الحرارية ).

ورحب القوصى بالوفد الأوكراني وتحدث عن تعزيز العلاقات والتعاون بين جمهورية مصر العربية وأوكرانيا ومراعاة المصالح المشتركة للاستخدام السلمى للفضاء بين وكالة الفضاء المصرية ووكالة الفضاء الأوكرانية والتعاون الثنائى فى مجال الأنشطة الفضائية التى من شأنها تعزيز التنمية فى الجوانب الاجتماعية والإقتصادية والثقافية لكلا البلدين وتشجيع التعاون التجارى والصناعى فى مجال الفضاء.

وقدم القوصى فريق العمل المصرى الذى أقام فى أوكرانيا لمدة ثلاث سنوات فى مدن مختلفة لعمل اختبارات القمر الصناعي المصرى ايجيبت سات 1، حيث تم تدريب أكثر من 60 مهندس مصرى على تصميم وبناء وتجميع واختبار وتشغيل القمر الصناعى ايجيبت سات 1.

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وعبر سفير أوكرانيا عن سعادته بوجودة بوكالة الفضاء المصرية والتعاون الناجح بين مصر وأوكرانيا، مؤكدا على تجديد التعاون بين وكالة الفضاء المصرية ووكالة الفضاء الأوكرانية.

كما أشاد السفير الأوكرانى، بإمكانيات وتجهيزات وكالة الفضاء والتطور التكنولوجى فى مجال تكنولوجيا الفضاء، مؤكدا أن مصر هى البوابة الرئيسية للتعاون مع أفريقيا.

ودعا السفير الأوكرانى أعضاء وكالة الفضاء المصرية لزيارة مقر وكاله الفضاء الأوكرانية، وأهدى نموذج مصغر من الطائرة انتنوف 124 والتى تعكس قوة و تقدم الصناعة الأوكرانية للرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية.