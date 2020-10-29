شكرا لقرائتكم خبر عن شاب مسيحى ينشد "مولاى" فى ذكرى المولد النبوى الشريف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الشاب مينا عاطف، أحد محبى الإنشاد الدينى، عبر الخليج 365، مقطع فيديو لابتهال مولاى الشهير للشيخ الراحل سيد النقشبندى، بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، مهنئا المصريين بذكرى المولد النبوى الشريف.

وتحل اليوم الخميس 29 أكتوبر ، 12 ربيع الأول ذكرى المولد النبوى الشريف، وذلك بعد أن استطلعَت دار الإفتاء المصريةُ هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام 1442هجريًّا بعد غروب شمس يوم الجمعة التاسعِ والعشرين من شهر صفر الموافق 16 أكتوبر لعام 2020 ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتِ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعامِ 1442هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكى أيضًا، وأعلنت أن يومَ السبت 17 أكتوبر لعام 2020ميلاديًّا هو المتمم لشهر صفر لعام 1442 هجريا، وأن الأحد الموافق 18 أكتوبر هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1441هجريًّا.

قالت دار الإفتاء المصرية: لا زال المسلمون من قديم الزمان يحتفلون بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستمعون إلى جهل الجاهلين ولا يلتفتون إلى إنكار المنكرين. وأضافت الدار -في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة- أن هذه الذكرى العطرة تحيي في قلوب الناس ما اندرس من معالم الخير؛ حيث يجتمع المسلمون في هذه المناسبة الطيبة لإعلاء القيم المحمدية، وتحقيق السلام والتسامح… يستلهمون من سيرته صلى الله عليه وسلم معاني الحق والجمال ويجددون في قلوبهم مبادئ التعايش وحب الوطن والسعي لعمارة الأرض كما قرر المولى عز وجل: {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} [هود: 61].