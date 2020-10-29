شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الروسية بالقاهرة تهنىء المصريين بالمولد النبوى بإيموجى "الكعبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت السفارة الروسية بالقاهرة على تهنئة المصريين بالمولد النبوى، الذى نحتفل به اليوم الخميس، ونشرت السفارة على صفحتها الرسمية على فيس بوك التهنئة، وقالت فيها " أصدقاؤنا المصريون العزاء، نقدم لكم التهاني بمناسبة المولد النبوي ونتمنى لكم الصحة والسلامة والتوفيق!..كل عام وأنتم بألف خير".. وأضافت إيموجى للمسجد والكعبة.

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كما حرصت القنصلية الروسية بالإسكندرية على تقديم التهانى بمناسبة المولد النبوى، وقالت فى تغريدة على صفحتها على فيس بوك " نقدم لكم تهانينا بمناسبة المولد النبوي الشريف. كل سنة و انتم طيبين" ونشرت صورة مسجد قول شريف ، من اهم معالم مدينة قازان الروسية في جمهورية تاتارستان".

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من ناحية أخرى، أعلنت دار الإفتاء المصرية ضوابط الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، حيث اعتاد المسلمون فى مشارق الأرض ومغاربها على الاحتفال بمولد الهدى والنور مولد الهادى البشير النذير مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاهد لنشر مبادئ الإسلام وإرساء قواعده.

وهذه الاحتفالات لا مانع منها شرعًا؛ لأنها تذكر المسلمين في كافة أرجاء الدنيا بما كان عليه صاحب الذكرى من خلق قويم ونهج مستقيم، وكيف كان مولده نورًا أضاء الدنيا وأخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان واليقين، وإذا كان المسلمون يحتفلون بذكرى المولد الشريف على طريقتهم الخاصة احتفالًا يختلط فيه الخير بالشر والنافع بالضار فإننا نقول لهم: لا بد وأن يراعى في مثل هذه الاحتفالات الالتزام بآداب الإسلام وتعاليمه، ولا يتحقق ذلك إلا بصيرورة هذه الاحتفالات ندوات علمية وتوعية يعرف فيها المسلمون تاريخ إسلامهم وأسلوب نبيهم الحافل بالعظات والعبر والجهاد والكفاح والصبر على تحمل الشدائد، ويلتمسون التعاليم السامية التي ينتفع بها الإنسان في حياته وبعد مماته.



