شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تتقدم 19 مركزاً فى تصنيف US NEWs مقارنة بالعام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس عن تقدم الجامعة فى تصنيف NEWS US الصادر لعام 2021 ، حيث احتلت الجامعة المركز 648 على مستوى العالم مقارنة بالمركز667 العام الماضى ، وهو ما يعني تقدم الجامعة 19 مركزاً.

وأكد رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة قد ظهرت بشكل واضح فى مجالات التصنيف فى مراكز متقدمة على حد سواء و ذلك على النحو التالي: في مجال العقاقير والسموم حققت الجامعة المركز 152، وفي مجال الإكترونيات والهندسة الإكترونية حققت المركز 371 ، أما في مجال الطب الإكلينكى فجاءت في المركز410 و في مجال الفيزياء جاءت جامعة عين شمس في المركز 449 عالمياً ، ومجال الهندسة حصدت المركز 467 ، وفي مجال الكيمياء جاءت الجامعة في المركز608 .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع التعاون الدولى والتبادل الأكاديمي بالجامعة أن ذلك التصنيف يعتمد على قاعدة البيانات الشهيرة CLARIVATE (SCIENCE OF WEB

ANALYTICS )

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، لافتة إلى أن هذا التصنيف يستند إلى عدة معايير ترتكز على النجاح الأكاديمى للجامعة ، وفي مقدمتها سمعة الأبحاث العلمية والإقليمية المنشورة بكل عام وأثرها وحجم التعاون الدولي وعدد درجات الدكتوراه الممنوحة خلال العام بكل جامعة.

و أضافت أن الإدارة العليا للجامعة حرصت على دفع عجلة التقدم فى التصنيفات الدولية بكافة قطاعات وكليات ومعاهدالجامعة ، وهو ما انعكس بدوره على تقدم الجامعة فى تلك التصنيفات.

و أشار الدكتور أحمد البنا مدير مكتب التصنيف الدولى بالجامعة إلى أن ما حققته الجامعة من تقدم فى تصنيف NEWS US يأتى ثمار الدعم الذى يتلقاه فريق العمل بالمكتب فى الآونة الأخيرة على مستوى مختلف قطاعات الجامعة.