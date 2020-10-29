لغز اشتعال النيران واختفاء مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشفت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائب بمديرية أمن الغربية، ملابسات سرقة مسكن أحد المواطنين وإضرام النيران به بالغربية، وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة أول المحلة بمديرية أمن الغربية، بنشوب حريق بمسكن أحد الموطنين بدائرة القسم واحتراق غرفة النوم، وسرقة بعض المشغولات الذهبية ووجود كسر بنافذة المطبخ، وما تبين من خلال الفحص إلى أن الحريق قد شب عمدياً.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (طالب، عامل – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة القسم).

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بدافع السرقة، حيث قرر أحدهما أنه نظراً لعلمه بثراء مالك الشقة اتفق مع المتهم الآخر على سرقته، وبتاريخ الواقعة ولدى خروج مالك الشقة قاما بالدلوف إلى شقة المجني عليه بأسلوب "التسلق وكسر نافذة المطبخ" واستوليا على بعض المشغولات الذهبية عبارة عن (3 خواتم - غويشتين – سلسلتين - عُقد - أنسيال)، ومبلغ مالي، وقاما بإضرام النيران بالشقة لإخفاء جريمتهم وفرا هاربين.

وبمواجهة أحدهم أيد ما جاء باعترافات الآخر، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات المُستولى عليها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.