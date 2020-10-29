3 نوفمبر.. الإدارية العليا تتلقى الطعون على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمود الشوربجي:

تبدأ المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في تلقى الطعون على نتيجة الانتخابات البرلمانية، يوم الثلاثاء 3 نوفمبر المقبل، على أن يتم الفصل فيها يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، نتيجة انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب يوم الأحد القادم الموافق الأول من نوفمبر 2020..

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات، من استلام جميع نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات الداخل من 14 محافظة، والتي بدأت في مراجعتها بشكل نهائي.

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وتلقت اللجان العامة البالغ عددها 70 لجنة عامة لنظام الفردي ولجنتان للقوائم، على مدار أمس واليوم، تظلمات المرشحين على عمليتي الاقتراع والفرز والتي تضمن بعضها المطالبة بإعادة بعض فرز عددا من اللجان.

وعرضت اللجان العامة تلك التظلمات على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، للبت فيه بعض فحصها ثم اخطار كل متظلم بقرار الهيئة في موعد أقصاه 24 ساعة من صدوره.

وأجريت المرحلة الأولى من الانتخابات في 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 284 مقعدا منها 141 مقعدا في 70 دائرة بالنظام الفردي و142 بدائرتين بنظام القوائم، ويتنافس فيها 2163 مرشحا بينهم 1862 مرشحا فرديا و284 بالقائمة بينهم 1402 مرشحا مستقلا و743 مرشحا حزبيا بينهم 348 امرأة.