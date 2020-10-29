"المكبس هيدروليكي".. مكافحة المخدرات تداهم مكبس حشيش في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجح رجال مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، في القبض على عاطل داخل شقته في المرج وبحوزته أدوات تصنيع الحشيش وكمية من ذات المخدر.

وردت معلومات للعميد وائل نصار، مدير إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة بمزاولة نشاطاً إجرامياً في مجال تصنيع وتجهيز مادة الحشيش المخدر بقصد الإتجار، ويتخذ من الشقة سكنه وكراً لمزاولة نشاطه المؤثم.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بسرعة القبض على المتهم.

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالشقة سكنه وبحوزته المضبوطات الآتية أدوات التصنيع مكبس هيدروليكي حديدي، ميزان حساس، خلاط كهربائي، نشابة خشبية قفازات، كمية من الحشيش المخدر وزنت 300 جرام، كمية من مادة تستخدم في تصنيع مخدر الحشيش وزنت 2,135 كيلو جرام، كمية من البودر المخدر تستخدم في تصنيع مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام، 2 هاتف محمول، مبلغ مالي، سيارة ملك المتهم.

وبمواجهته أمام اللواء محمد عبد الله، نائب المدير العام، بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مخدر الحشيش وترويجها على عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تحركاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.