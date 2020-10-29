ضبط المتهمين باختطاف طالب ومساومة أسرته على دفع فدية في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على مرتكبي واقعة اختطاف طالب لطلب فدية من أسرتها مقابل إطلاق سراحه بالبحيرة. تلقى مركز شرطة كوم حمادة بلاغا من ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز باختفاء نجلها طالب 12 سنوات ، وتلقيها اتصال هاتفي من مجهول "من رقم محدد" طلب خلاله مبلغ مالي كفديـة لإطلاق سراحه. Advertisements وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة أسفرت جهوده عن أن مرتكبي الواقعة هم (4 عاطلين – لإثنين منهم معلومات جنائية - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود)، واختبائهم بمسكن أحدهم - كائن بمدينة برج العرب بالإسكندرية. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، وبتضييق الخناق عليهم قاموا بإطلاق سراح المجني عليه وتركه بموقف السيارات العمومي بمدينة كوم حمادة، وأمكن ضبطهم بالمسكن . وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرر أحدهم باتفاقه مع باقي المتهمين على اختطاف أحد الصبية ومساومة أهليته على إعادته نظير تحصلهم على مبلغ مالي، وأنه حال سيرهم بالقرية المُشار إليها بتاريخ الواقعة مستقلين سيارة ملاكي "قيادة أحد المتهمين"، وبحوزتهم (طبنجة - فرد خرطوش) شاهدوا المجني عليه يقف بمفرده فقام إثنين من المتهمين باقتياده لداخل السيارة والتوجه به لشقة أحدهم والاتصال بوالدته وطلب مبلغ الفديـة، ونظراً للملاحقة الأمنية لهم قاموا بإطلاق سراحه خشية ضبطهم، تم بإرشادهم ضبط (طبنجة - فرد خرطوش- كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة - سيارة - الهاتف المحمول، المُستخدمين في ارتكاب الواقعة) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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