مطاردة على الطريق.. سقوط تشكيل عصابي للسطو المسلح على السيارات في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، تشكيل عصابي لارتكاب السطو المسلح على السيارات بالطرق أسوان .

تلقى مركز إدفو بلاغا من أحد الموطنين أنه أثناء قيادته لسيارته وبرفقته تاجر بدائرة المركز اعترضهما 5 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة وقاموا بتهديدهما بأسلحة نارية واستولوا منهما على السيارة، وتصادف قدوم شقيق المبلغ مستقلاً سيارته وبرفقته تاجر آخر وقيامهم بمطاردة سيارة الجناة، وإطلاق أحد الجناة عيارين ناريين مما أدى لتعطل سيارة شقيق المبلغ وتعطل سيارة الجناة وتخليهم عنها واستقلالهما لسيارة المبلغ وهروبهم والتمكن من إيقاف السيارة المستولى عليها وتخلي الجناة عنها بدائرة مركز شرطة كوم أمبو .

وأكدت تحريات فريق البحث الجنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمُشاركة إدارة البحث الجنائي إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم عامل مطلوب التنفيذ عليه في جنحة سرقة، شقي خطر، شقيقين " لهما معلومات جنائية"، عاطل، وجميعهم مقيمين بمحافظة الأقصر.

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وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارتي البحث الجنائي بمديرتي أمن ( أسوان – الأقصر ).

وأمكن ضبط المتهمين الأول والثاني والثالث، وبحوزة المتهم الأول ( بندقية آلية– مسدس صوت ).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، وأضافوا بأن الأسلحة المضبوطة هي المستخدمة في ارتكاب الواقعة وأن السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة استعارها المتهم الثاني من أحد جيرانه دون علمه وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.