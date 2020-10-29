"سر مفتاح الكنز".. قصة سيدة سرقت "ذهب طليقها" في مصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير في كشف غموض سرقة كمية كبيرة من الألماظ والذهب من ورشة في مصر الجديدة؛ وأن طليقته هي مرتكبة الواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة مصر الجديدة مفاده تلقيه بلاغا من صاحب ورشة لإصلاح وتركيب المشغولات الذهبية، كائنة بدائرة القسم) باكتشافه سرقة كمية من المشغولات والألماظ عبارة عن (11 كولية – 4 أنسيال – 3 أسورة – 2 حلق – 3 دلايات)، كمية من كسر الألماظ وزنت 100 قيراط، كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن (5 إسورة – 10 خواتم بفصوص ألماظ، علبة بداخلها كمية من بودرة الذهب، مبلغ مالي.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل "طليقة المبلغ"، مقيمة بدائرة قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن الوطني ومديرية أمن الجيزة، تمكن رجال المباحث من ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة نظراً لوجود خلافات بينها وبين المبلغ، ونظراً لعلم المتهمة باحتفاظه بكميات كبيرة من المشغولات الذهبية والألماظ داخل ورشته.
وأضافت انها استغلت حيازتها لنسخة من المفاتيح الخاصة بالورشة وبتاريخ الواقعة توجهت للورشة وتمكنت من الدخول والاستيلاء على المسروقات.
وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها بمسكن شقيقها الكائن بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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