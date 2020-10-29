شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية في العدد ٤٣ مكرر (ب)، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٢٠٣ لسنة ٢٠٢٠ بشأن مد مدة قبول طلبات التصالح وتقنين الأوضاع المقدمة من ذوي الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ لمدة أخرى اضافية حتي نهاية شهر نوفمبر ٢٠٢٠. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,030

تعافي 99,174

وفيات 6,234

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