شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة ماجستير: «المصري اليوم» الأولى في مواجهة تيارات الحكم الإسلامي بعد ثورة يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، رسالة ماجستير بعنوان «أطر تقديم الصحافة المصرية لمفهوم الحكم الإسلامي لدى تيارات الإسلام السياسي وتأثيرها على اتجاهات الجمهور»، أعدها الباحث أمير محمد أحمد عبدالسميع المراكبي، والذي حصل على تقدير امتياز عقب المناقشة.

وقال «المراكبي»، إنَّ فكرة الدراسة تتبلور حول رصد وتحليل ومقارنة أطر تقديم الصحافة المصرية لمفهوم الحكم الإسلامي ودلالاتها التي سعت إلى ترسيخها وطبيعة تأثيرها على اتجاهات الجمهور نحو تيارات الإسلام السياسي، وذلك بالتطبيق على صحف (الأهرام – المصري اليوم – الحرية والعدالة- الوفد) والمقارنة بينها، لتحديد ما إذا كانت هناك فروق في طبيعة التغطية الخبرية بين صحف الدراسة ومبرراتها، وذلك خلال الفترة الممتدة من 25 يناير 2011 حتى 31 ديسمبر 2015.

وأضاف «المراكبي»، أن الدراسة تنتمي إلى الدراسات الوصفية التحليلية التي تهدف إلى رصد وتحليل وتفسير اتجاهات صحف الدراسة نحو الحكم الإسلامي في فكر تيارات الإسلام السياسي في مصر وذلك لجمع أكبر قدر من المعلومات، وهي دراسة ميدانية أيضًا بما تحويه من رصد وتحليل لاتجاهات الجمهور تجاه بعض الأحداث نتيجة التعرض إلى الصحف عينة الدراسة.

أما على مستوى تحليل آراء عينة الجمهور، فقد أظهرت الدراسة اعتماد الغالبية الساحقة من العينة على الإنترنت والصحف الإلكترونية بالدرجة الأولى في التعرف على المفاهيم والتصورات التي تسعى تيارات الإسلام السياسي إلى تحقيقها، ثم على التليفزيون، والصحافة المطبوعة، وجاءت صحيفة المصري اليوم في صدارة الصحف التي اعتمد عليها الجمهور في استقاء تلك المفاهيم والتصورات من بين 26 صحيفة وقناة تليفزيونية وفضائية وقع اختيار الجمهور عليها.

كما أظهرت النتائج تأثر ما يزيد عن ثلاثة أرباع العينة بما تقدمه الصحافة من مفاهيم وتصورات ومساهمتها بشكل مباشر في تشكيل اتجاهاتهم نحو القضايا الهامة التي تتعلق بهوية ومستقبل وطنهم، وذلك باستخدام عدة آليات كان من أبرزها نشر أخبار عن أعمال العنف وتخريب المنشآت التي يقوم بها بعض من مناصري تيارات الإسلام السياسي، استنادًا إلى فهمهم الخاطئ لبعض النصوص الشرعية، وكذلك بإظهار تلاعب بعض مرشحي تيارات الإسلام السياسي بالفتاوى والآيات وتحويرها وتحويلها إلى خدمة مصالحهم، أو بنشر تصريحات بعض رموز تلك التيارات التي تكفر كل مختلف معهم.

وكشفت نتائج الدراسة التحليلية أعداد المواد الإخبارية في صحف الدراسة والتي خضعت للتحليل، حيث جاءت جريدة المصري اليوم المستقلة في المركز الأول بنسبة 38.2%، تَلَتها في المركز الثاني جريدة الوفد الحزبية بنسبة 23.8%، وتبعتها في المركز الثالث جريدة الأهرام القومية بنسبة 23.5%، وجاءت جريدة الحرية والعدالة في المركز الرابع والأخير بنسبة 14.4%.

وترجع زيادة أعداد جريدة المصري اليوم التي قدّمت مفهوم الحكم الإسلامي مقارنة ببقية صحف الدراسة إلى عنايتها الملحوظة بتقديم كافة الأخبار المتعلقة بقضية تطبيق الشريعة الإسلامية وإفرادها عدة تغطيات إخبارية متميزة في معالجة كافة جوانبها وعرض ما يخصها من تصريحات عنترية شاذة أو غير مسؤولة لقادة تلك التيارات أو إتاحة الفرصة للعقلاء منهم للرد على بعض ما يثار على الساحة من اتهامات، وإبراز الخلاف الإخواني السلفي في منهجية التطبيق ومحاولة وضع كل طرف منهم تصورًا لنظام الحكم الإسلامي الذي يسعى إلى تحقيقه، وكذلك تغطية مؤتمراتهم واجتماعاتهم التي تكشف استغلالهم للوازع الديني لدى الجمهور باللعب على وتر تطبيق الشريعة الإسلامية لكسب صوته في الانتخابات، الأمر الذي أعطاها في النهاية مركز الصدارة في تعداد المادة الإخبارية التي تتناول تقديم مفهوم الحكم الإسلامي لدى تلك التيارات.

وكان من نتائجها أيضًا بروز اهتمام جريدة المصري اليوم بتقديم المفاهيم الرئيسية في فكر تيارات الإسلام السياسي كتطبيق الشريعة الإسلامية، وممارسة الديمقراطية، وحق المواطنة، ونظام الحكم في الإسلام، بطريقة موضوعية بعيدة عن التحيز والهجوم والتحريض مقارنة بباقي صحف الدراسة، ما يجعلها تحتل المكانة الأكبر في المصداقية والممارسة المهنية، ما يؤهلها لكسب ثقة القراء والجمهور فيما تقدمه من أخبار.

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وجاء تقديم جريدة المصري اليوم لمفهوم الحكم الإسلامي لدى تيارات الإسلام السياسي موضوعيًا في المرتبة الأولى بنسبة بلغت 59.8%، وهي أعلى نسبة موضوعية بين صحف الدراسة، وخاصة نحو بعض الأحداث المتعلقة بقضايا المواطنة وتطبيق الشريعة الإسلامية والتمكين السياسي للأقباط.

وانتهت الدراسة بعدة توصيات، منها: مطالبة «الهيئة الوطنية للصحافة» ببذل المزيد من الجهد لضمان استقلالية الصحف القومية وتحريرها من قبضة الدولة، ضمن تلك الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة حاليًا ضمن ما أعلنه مجلس الوزراء في فبراير 2020 من خطوات وقرارات لتطوير المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، في إطار ما خوّله لها الدستور من سلطة لتطوير وتحديث المؤسسات الصحفية، وتنمية أصولها، وضمان استقلاليتها وحيدتها.

وتكونت لجنة التحكيم من الأستاذة الدكتورة نجوى كامل، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة رئيسًا ومناقشًا، والأستاذ الدكتور شريف درويش اللبان، رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، مشرفًا، والدكتور محمد يونس، الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام والمتخصص في الشأن الديني مناقشًا.