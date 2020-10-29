شكرا لقرائتكم خبر عن «كاتدرائية الإسكندرية»: نظام جديد لحضور القداسات الإلهية بدءً من 1 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، برئاسة القمص ابرام إميل الوكيل البابوي في الإسكنردية، قرارا جديدا بشأن الصلوات والقداسات والحضور القبطى تزامناً مع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الكاتدرائية في بيان لها أنه نظرا لتزايد الأعداد المصابة بالفيروس وحسب التعليمات الصادرة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وحرصا منها على صحة أبنائها وشعبها سيتم وضع نظام جديد لحضور القداسات بدءًا من 1 نوفمبر المقبل.

وقال القمص ابرام اميل وكيل عام البطريركية، راعي الكنيسة المرقسية الكبرى، أن القرار الجديد ينص على السماح لفرد واحد في كل دكة من دكك المصلين داخل الكنيسة في أيام الجمعة (القداس الثاني فقط)، والسبت الحضور بالحجز المسبق وباقي الأسبوع الحضور بالأسبقية، بحيث لا يتجاوز العدد المسموح لسعة الكنيسة وغير مسموح بأي استثناءات مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.

وفي ذات السياق قدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عددًا من النصائح للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد COVID-19، وذلك عقب انتهاء عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي انعقد مساء أمس بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية.

وقال البابا: «في وقت الشتاء تزيد أدوار البرد والإنفلونزا، من فضلكم انتبهوا جدًا مع دخول الشتاء، مع الحرص البالغ ولبس الكمامة وغسل اليدين باستمرار واستخدام المطهرات والتباعد».

وأضاف: «لا تستهينوا بهذه الأشياء، الأسبوع الماضي توفى اثنين من الآباء الكهنة، لم يستطيع الطب أن ينقذهم وكان بهذا السبب، ارجوكم وعلشان خاطر المسيح انتبهوا جيدًا جدًا، ليس من الحكمة أن البلد تغلق لأن الناس يجب أن تعيش فالبديل الوحيد ألا نستهين».

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وشدد: «في كل مكان الكمامة باستمرار، واستعمال الصابون والمطهرات باستمرار والبعد، ومع أبسط أعراض ارتاح في البيت حتى لا تكون سبب في مرض الآخرين، هذه الأشياء الصغيرة يا أحبائي مهمة جدًا، أرجوكم توعوا الآخرين».