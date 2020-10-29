شكرا لقرائتكم خبر عن يوم رياضي بجامعة المنيا تحت شعار «رياضتك مناعتك.. احمي نفسك.. احمي وطنك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، حفل افتتاح اليوم الرياضي الذي نظمته إدارة النشاط الرياضي، بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات، تحت شعار «رياضتك مناعتك.. أحمي نفسك.. أحمي وطنك» وذلك برعاية من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس الجامعة، وإشراف من الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك بصالة المغطاة داخل الحرم الجامعي.

بدأ اليوم الرياضي، بطابور عرض لكليات الجامعة، وتقديم عرض استعراضي رياضي لطالبات كلية التربية الرياضية، بعنوان «فرحة نصر»، ثم عرض كاراتيه، وعقب الافتتاح بدأت فعاليات اليوم الرياضي بألعاب فردية تراعي التباعد والمسافات البينية بين الطلاب، شملت «تنس طاولة، ورميات حرة لكرة السلة، وضربات جزاء طلبة وطالبات».

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وقدم رئيس الجامعة، خلال كلمته، تهنئته للطلاب بالعام الجامعي الجديد، كما أوصى طلاب الجامعة بالتميز في دراستهم، وممارسة الأنشطة التي يتم تطبيقها هذا العام والتي راعت الجامعة فيها وضع العديد من الآليات التي تضمن في كيفية تنفيذها الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

ومن جانبه، قال الدكتور عصام فرحات، إن الأنشطة الطلابية تُعد من أهم الأهداف المحورية التي تنال اهتمام القيادة الجامعية، نظراً لدورها الهام التي تؤديه في صقل مهارات الطلاب وتنمية إبداعاتهم ومواهبهم.

حضر الحفل، الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، ووكلائها لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هاني العربي، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبدالقوي، مدير عام رعاية الطلاب، والدكتور حسام عبدالرحيم، مقرر فريق طلاب من أجل مصر، ومنسقو الأنشطة بالكليات، ومديرو الإدارات بالإدارة العامة لرعاية الطلاب والأخصائيون بالإدارة.