شكرا لقرائتكم خبر عن لتطوير منظومة التقاضي.. «العدل والاتصالات» يوقعان بروتوكول تعاون عبر الفيديو كونفراس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين عبر تقنية الفيديو كونفراس، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي بصفة عامة وتطوير منظومة التقاضي بصفة خاصة.

يتضمن البروتوكول وضع خطة استراتيجية لمبادرة العدالة الرقمية من أجل بناء منظومة تقاضي موحدة، وميكنة أعمال المحاكم وقطاعات الوزارة والجهات المعاونة لها، بما يساهم في تيسير التقاضي وحوكمته، ورفع مؤشر بيئة الأعمال، كما يشمل تطوير قنوات اتصال لوزارة العدل من خلال تحديث بوابة وزارة العدل الرقمية، ورفع كفاءتها، وإنشاء منصة تفاعلية لتبادل البيانات، وتنفيذ مشروعات الحفظ الموحد للقضايا والوثائق، الأمر الذي يعزز بناء مجتمع معلوماتي عصري.

وقع بروتوكول التعاون المستشار طارق كامل، مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة.

وقال المستشار عمر مروان، إن البروتوكول يأتي تعزيزًا للتعاون المثمر بين وزارتي العدل والاتصالات، ويهدف إلى تنفيذ رؤية الدولة ووزارة العدل نحو تحقيق عدالة ناجزة، وتيسير إجراءات التقاضي من خلال ميكنة أعمال وزارة العدل والمحاكم، وربطها بجهات الدولة المختلفة لرفع كفاءة وقدرة المنظومة القضائية، وتوفير أدوات تقييم ومتابعة الأداء بما ينعكس على الارتقاء بالعمل القضائي والإداري، وتوفير الوقت والجهد لأطراف عملية التقاضي.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أن توقيع البروتوكول يأتي في ضوء التعاون الوثيق ببين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق «عدالة مصر الرقمية»، لافتًا أن البروتوكول يشمل مشروعات عديدة سيتم تنفيذها على أكمل وجه من أجل استخدام تكنولوجيا المعلومات لتطوير منظومة العمل الداخلية بوزارة العدل وقطاعاتها المختلفة وربطها بغيرها من الجهات والهيئات بما يساهم في تطوير منظومة العمل القضائية والإدارية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

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