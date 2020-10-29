شكرا لقرائتكم خبر عن فصل الحد بين أملاك الدولة وأملاك السكة الحديد بعرب العليقات بالخانكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وضعت أجهزة مركز ومدينة الخانكة، علامات فصل الحد بين أملاك الدولة وأملاك السكة الحديد بعرب العليقات، في ضوء توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان والعميد خالد كشك رئيس المركز والمدينة. تم عمل الرفع المساحي بين املاك الدولة الخاصة للمحافظة واملاك السكة الحديد وتم وضع علامات ارشادية بين املاك كل جهة علي حدة لمعرفة كلا فيما يخصة من أملاك. حضر الإجتماع كلا من، طلال ربيع نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة وعبير راغب رئيس الوحدة المحلية بعرب العليقات وجمال عقل وكيل ادارة الاملاك وجابر محمد ادارة الاملاك وفاتن الباز وكيل القسم الهندسى والاملاك بالوحدة المحلية وشوقى الطارقى مندوب الوحدة المحلية وانور محمد مندوب مديرية المساحة وماهر الشاعر مندوب املاك المخافظة ومحسن محمد مندوب املاك السكة الحديد وأحمد عبده مندوب أملاك السكة الحديد واسلام مصطفى مندوب أملاك السكة الحديد. فصل الحدود فى الخانكه فصل الحدود فى الخانكه فصل الحدود فى الخانكه الوضع في مصر Advertisements

اصابات 107,030

تعافي 99,174

وفيات 6,234

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