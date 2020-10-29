شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ الدقهلية مستجدات منظومة المخلفات وإزالة التعديات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إجتماعاً مع أيمن مختار محافظ الدقهلية بمقر الوزارة، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة وجهود المحافظة لرفع التراكمات اليومية من القمامة وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين.

كما تابع الوزير جهود إنشاء مصانع معالجة وتدوير المخلفات والمدفن الصحي الآمن خاصة مصنع سندوب، وكذا التجهيز للبرتوكول الذي سيتم توقيعه خلال الفترة المقبلة بين وزارتى التنمية المحلية والإنتاج الحربي ومحافظة الدقهلية لإنشاء مصنع تدوير المخلفات بالمنزلة بطاقة 40 طن لكل ساعة بتكلفة مبدئية 90 مليون جنيه بمكونات ألمانية وهولندية وذلك على مساحة 12 فدان لخدمة 6 مراكز بالمحافظة وهى المنزلة، المطرية ،الجمالية، ميت سلسيل، الكردى، منية النصر.

كما شهد اللقاء أيضاً متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظة بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم ودعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية.

واستعرضا نتائج الحملات التي قامت بها الأجهزة المعنية بالمحافظة للإنتهاء من إزالة كافة التعديات على بحيرة المنزلة في إطار تنفيذ مشروع التنمية والتطوير لبحيرة المنزلة وتنفيذ الحزام الآمن حولها تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وشهد اللقاء أيضاً متابعة موقف ملف التصالح في بعض مخالفات البناء وسداد رسوم الجدية ومعدلات التنفيذ على مستوى مراكز المحافظة وجملة العوائد المحصلة حتى الآن، حيث أوضح مختار أن عدد طلبات التصالح المقدمة إلى المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والوحدات المحلية بالمحافظة قد وصلت إلى حوالى 132 ألف طلب وتم تحصيل مبلغ 939 مليون جنيه، كما تابع الوزير مع المحافظ جهود الاستعداد لمواجهة موسم الأمطار والسيول.

وعرض المحافظ خلال الاجتماع الدراسات الخاصة ببعض المشروعات المقترح تنفيذها خلال الفترة القادمة على أرض المحافظة ومن بينها إقامة موقف المنصورة العمومى والمقترحات الخاصة بإنشاء كوبرى اتجاهين على النيل لربط مدينة المنصورة بمدينة طلخا ودراسة إنشاء نفق مشاة أمام كوبرى طلخا المنصورة لمرور المشاة ودراسة إنشاء نفق سطحى تقاطع طريق ميت خميس الجامعة مع الطريق الدولى حول مدينة المنصورة والجارى تطويره ورصفه بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري.

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وشهد الاجتماع استعراض جهود تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتطبيق قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأشار المحافظ إلى أنه وجه الأجهزة التنفيذية باستمرار تفعيل اللجنة الدائمة لمتابعة الإجراءات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا واستمرار أعمال تطهير المنشآت والمساجد والمدارس ومواقف السيارات وأماكن التجمعات والتشديد بالتزام ارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعى.

أكد شعراوى على أهمية استمرار جهود الجهات المعنية بالمحافظة بخصوص فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ الاجراءات الاحترازية بكل حسم وتوخى الحذر خاصة في ظل تحذيرات منظمة الصحة العالمية بعدم التهاون في الالتزام بطرق الوقاية من الفيروس.

وطالب وزير التنمية المحلية بضرورة القيام بالتطهير المستمر لبالوعات الأمطار ومراجعة الخطط الموضوعة للتعامل الفورى مع أية تجمعات للمياه بالشوارع والميادين والتنسيق والتعاون المستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى من خلال جاهزية المعدات والأجهزة والسيارات المستخدمة حرصا على سلامه الطرق والشوارع للمارة والمركبات.

وأكد شعراوى على أهمية أن يشعر المواطنين بوجود تحسن مستمر ودائم في تلك الخدمة التي تمس حياتهم اليومية، والمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية على أرض المحافظة والتي تمس حياة المواطنين لسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة لها لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.

وأشاد بالجهود التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون ومديرية الأمن لإزالة كافة التعديات التي تم حصرها، مشددا على أهمية استمرار جهود المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والإنضباط وعدم السماح بأي تعديات جديدة على أملاك وأراضى الدولة مرة أخرى.

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة متابعة المراكز والوحدات المحلية العمل الجاد في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين واضعى اليد على أملاك الدولة حرصاً على حقوق الدولة والمواطنين، مطالبا بضرورة توعية المواطنين المعنين بالتصالح بسرعة التقدم بطلباتهم قبل انقضاء المدة المقررة للتصالح والتي قررها السيد رئيس مجلس الوزراء.