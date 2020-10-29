شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طقس الـ٣ أيام المقبلة... فرص لسقوط الأمطار الجمعة والسبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة، والتي تشهد طقساً مائل للحرارة على شمال البلاد حار على جنوب الصعيد ،وفرصة أمطار خفيفة إلى متوسطة السبت على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد .

ويتوقع خبراء الأرصاد اليوم الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد .

والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «31- 21»، الإسكندرية «29 – 19»، قنا «37- 21»، الأقصر «38– 23»، أسوان «38 – 22» .

أماغداً الجمعة فيسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء حار على جنوب الصعيد .

والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وهناك فرصة لأمطار خفيفة غرباً على السواحل الشمالية الغربية ( 30 % )، وشبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء تنشط أحياناً على شمال الصعيد نشطة على أقصى غرب جنوب الصعيد وعلى خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«30 – 19»، الوجه البحرى «30 – 19»، السواحل الشمالية الغربية «26 – 20»، السواحل الشماليةالشرقية ووسط سيناء «27– 21»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «34- 24»، شمال الصعيد «33 – 20»، جنوب الصعيد «37 – 23» درجة مئوية.

أما بعد غدً السبت فيسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء حارعلى جنوب الصعيد .

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والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وهناك فرصة لأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء ( ٤٠ ٪ ) وجنوب الصعيد ( ٣٠ ٪ ) .

وشبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء تنشط أحياناً على شمال الصعيد نشطة على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«29 – 19»، الوجه البحرى «29 – 19»، السواحل الشمالية الغربية «26 – 20»، السواحل الشماليةالشرقية ووسط سيناء «26 – 21»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «32 – 24»، شمال الصعيد «32 – 20»، جنوب الصعيد «35 – 22» درجة مئوية .