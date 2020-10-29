شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة جنوب الوادى يقرر إعفاء طلاب «حلايب وشلاتين ومرسي علم» من الرسوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق مجلس جامعة جنوب الوادى في جلسته الاخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة على إعفاء طلاب ( شلاتين ـ حلايب ـ أبورماد ـ مرسي علم ) من الرسوم الجامعية المقررة والمدن الجامعية ( الإقامة والتغذية ) واشتراكات الاتوبيس لكلية التربية بالغردقة للعام الجامعي 2020 ـ 2021 الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,030

تعافي 99,174

وفيات 6,234

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