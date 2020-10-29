شكرا لقرائتكم خبر عن شوشة: الجهاز التنفيذي علي مسافة واحدة من جميع المرشحين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء أن الجهاز التنفيذي علي مسافة واحدة من جميع المرشحين لمجلس النواب في دورته الجديدة.

وشدد المحافظ على عدم استغلال المقار الحكومية والاسوار الخاصة بها وخاصة المدارس ومراكز الشباب في اي دعاية انتخابيه للمرشحين ، بجانب عدم استغلال السيارات والمركبات الحكومية في اي دعاية انتخابيه..مؤكدًا علي عقد مؤتمر موسع للاستعداد للانتخابات البرلمانية الاسبوع القادم.

ويتنافس لنيل مقعد الدائرة الاولي بشمال سيناء والتي تضم أقسام أول وثان وثالث ورابع العريش ، رفح ، والشيخ زويد 19 مرشحًا حزبيًا ومستقلًا، بينما يتنافس لنيل مقعد الدائرة الثانية التي تضم أقسام الحسنة والقسيمة ونخل وبئر العبد ورمانة 13 مرشحًا حزبيًا ومستقلًا.