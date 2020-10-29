شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 6 سنوات من استشهاد والده.. تعيين نجل شهيد قطار منوف في السكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر أن الفريق كامل الوزير- وزير النقل وافق على تعيين ابن عامل في الهيئة بعد 6 سنوات من وفاة والده في عمل ارهابي في 2014.

واضاف في بيان تقدمت بمذكرة لوزير النقل معالي لوزير النقل بتعيين محمد حسن فتحي. نجل المرحوم حسن فتحي حسن عماره. كهربائي ديزل طنطا والذي استشهد في حادث ارهابي استهدف قطار منوف عام 2014.

واوضح أن وزارة النقل سبق وأن قامت سابقا بتكريم العامل الشهيد حسن فتحي حسن وصرف كل مستحقاته وكذلك الاعانات والمنح اللازمه له بمعرفة الوزير السابق هاني ضاحي الذي انتقل لمقر اقامة الشهيد وتقديم واجب العزاء لاسرته بنفسه.