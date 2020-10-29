شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المرحلة الأولى من الوحدات السكنية بمدينة رفح الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء أن العمل يسير في مدينة رفح الجديدة علي قدم وساق، وأنه سيتم افتتاح المرحلة الأولي من الوحدات السكنية بالمدينة الجديدة مع نهاية العام.

أضاف المحافظ أنه فور الانتهاء من المرحلة الاولي سيتم توزيعها علي المواطنين من أهالي رفح وخاصة المنقولين للاقامة في تجمعات مركزي العريش وبئر العبد وفقًا لعدد من الضوابط.

أشار المحافظ أن مدينة رفح الجديدة عند قرية الوفاق على مساحة 535 فدان بهدف استيعاب جميع سكان مدينة رفح القديمة، ويبلغ عدد الوحدات السكنية بها 10 آلاف و16 وحدة سكنية "626 عمارة سكنية" تبدأ من 120 متر ، و400 منزل بدوي بمساحة 300 متر "150 متر مباني و150 متر حوش"، وتضم مختلف الخدمات والمصالح الحكومية ودور العبادة وقسم شرطة ومدارس وحضانات ومناطق خدمات ومناطق ترفيهية ونادي اجتماعي.